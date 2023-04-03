NASA назвало імена астронавтів, які полетять навколо Місяця

NASA назвало імена чотирьох членів екіпажу місії Artemis II, яка стане першою подорожжю екіпажу навколо Місяця після завершення програми Apollo понад 50 років тому.

Про це повідомляє The Telegraph.

Віктор Гловер, ветеран-космонавт, стане першою темношкірою людиною, яка здійснить подорож на Місяць. Крістіна Кох, ще один ветеран НАСА, яка вже встановила рекорд за найдовшим безперервним перебуванням жінки в космосі, також є серед команди.

Екіпаж із чотирьох осіб також складають Джеремі Хансен і Рейд Вайзман, колишній керівник відділу астронавтів НАСА.

Вайзманн буде командиром місії. Він сказав: "Це великий день. Нам є що святкувати".

Artemis II стане першим польотом екіпажу в рамках програми, спрямованої на повернення астронавтів на поверхню Місяця в цьому десятилітті та створення там бази. Мета десятиденної подорожі довжиною 1,4 мільйона миль навколо Місяця і назад, полягає в тому, щоб продемонструвати, що всі апарати життєзабезпечення працюватимуть, як задумано, з астронавтами на борту в далекому космосі.

Запуск планується на листопад 2024 року. Якщо місія пройде успішно, NASA доставить астронавтів вже на поверхню Місяця. Для цього польоту вже представили скафандри, але запуск планують не раніше 2025 року.

Нагадаємо, що космічний телескоп Джеймса Вебба вперше підтвердив існування екзопланети. Небесне тіло відоме як LHS 475 b, воно розташоване за межами нашої Сонячної системи.