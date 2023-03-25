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Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто

Однак він мине і Землю, і супутник нашої планети.

Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Фото: GIANLUCA MASI, THE VIRTUAL TELESCOPE PROJECT

У суботу ввечері між орбітами Землі та Місяця пролетить величезний астероїд, здатний знищити ціле земне місто.

Про це пише BBC з посиланням на американське космічне агентство NASA.

Однак він пролетить повз і Землю, і її супутник.

Діаметр астероїда 2023 DZ2 – від 40 до 90 метрів. О 19:49 за Грінвічем він пролетить на відстані приблизно 175 тисяч кілометрів від Землі, перед цим пролетівши повз Місяць.

Такі великі астероїди рідко наближаються до нашої планети так близько. Астрономи називають проліт астероїда подією, що відбувається раз на десятиліття.

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Як заявили в NASA, проліт астероїда дасть ученим можливість його уважно вивчити, зокрема і для того, щоб підготуватися до можливого зіткнення такого об’єкта із Землею.

“Ризик того, що цей “вбивця міст” вдарить по Землі, нульовий, але його наближення дасть нам чудову нагоду для спостережень”, – зазначив голова департаменту планетарної оборони Європейського космічного агентства Річард Мойссл.

Завдяки близькості прольоту, астероїд можна буде спостерігати із Землі за допомогою бінокля або невеликого телескопа. Також проліт можна буде переглянути в інтернеті в прямому ефірі за допомогою проєкту The Virtual Telescope Project.

За розрахунками вчених, DZ2 знову пролетить недалеко від орбіти Землі у 2026 році, однак і тоді він не зіткнеться з нашою планетою.

Фото: NASA

Раніше в березні вчені виявили ще один астероїд схожого розміру, 2023 DW, і в якийсь момент дослідники навіть давали невеликий шанс (1 до 432), що він потрапить на нашу планету 14 лютого 2046 року, на день святого Валентина.

Зараз Мойссл каже, що DW розминеться із Землею приблизно на 4,3 млн км.

Нагадаємо, американський стартап Relativity Space провів запуск "першої в світі надрукованої на 3D-принтері ракети". Вона піднялася у верхні шари атмосфери, але не змогла вийти на орбіту через проблеми з двигуном.

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