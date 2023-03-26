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Мешканець Херсонщини дістав тяжкі поранення через підрив на російській міні

Міна здетонувала у нього в руках.

25-річний житель Херсонської області дістав тяжкі поранення через підрив на протипіхотній міні “Лепесток”, залишеній російськими окупантами. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зі слів очевидців, у полі поблизу села Іщенка потерпілий збирав “Лепестки”. Одна з мін здетонувала у нього в руках. 

З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. Для подальшого лікування чоловіка планують перевести до Кривого Рогу. 

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Нагадаємо, що двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці поблизу села Іванівка у Високопільській громаді Херсонщини.

За сім останніх днів міни забрали життя одного жителя Херсонської області, ще п'ятеро зазнали поранень.

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