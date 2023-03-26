Мешканець Херсонщини дістав тяжкі поранення через підрив на російській міні

Міна здетонувала у нього в руках.

25-річний житель Херсонської області дістав тяжкі поранення через підрив на протипіхотній міні “Лепесток”, залишеній російськими окупантами.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зі слів очевидців, у полі поблизу села Іщенка потерпілий збирав “Лепестки”. Одна з мін здетонувала у нього в руках.

З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. Для подальшого лікування чоловіка планують перевести до Кривого Рогу.

Нагадаємо, що двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці поблизу села Іванівка у Високопільській громаді Херсонщини.

За сім останніх днів міни забрали життя одного жителя Херсонської області, ще п'ятеро зазнали поранень.