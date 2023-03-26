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У лікарні помер ще один потерпілий від удару росіян по Запоріжжю

У хлопця була відкрита черепно-мозкова травма.

У лікарні помер ще один потерпілий від удару росіян по Запоріжжю
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Зросла до двох кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю, що стався 22 березня. У лікарні помер потерпілий 2004 року народження.

Про це повідомляє Укрінформ.

За інформацією ОВА, у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.

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Нагадаємо, що 22 березня армія РФ завдала удару по 9-поверховому житловому будинку у Запоріжжі з РСЗВ "Торнадо-С". Унаслідок обстрілу постраждали 34 людини, зокрема троє дітей. Були госпіталізовані 28 осіб. 

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