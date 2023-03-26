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Друга група українських артилеристів завершує навчання у Британії

Навчання проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку. 

Друга група українських артилеристів завершує навчання у Британії
Фото: Crown Copyright Photographer Corporal Rob Kane

Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку. AS90 — це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що Велика Британія стала першою країною, яка пожертвувала Україні західні бойові танки, подарувавши ескадрон Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, а також батарею з восьми гармат AS90 у «високій готовності» та ще дві батареї у «різному ступені готовності».

Фото: Crown Copyright Photographer Corporal Rob Kane

Фото: Crown Copyright Photographer Corporal Rob Kane

Фото: Crown Copyright Photographer Corporal Rob Kane

Фото: Crown Copyright Photographer Corporal Rob Kane

Фото: Crown Copyright Photographer Corporal Rob Kane

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Нагадаємо, що Сили оборони України отримають від Великобританії спеціальні танкові снаряди до танків Challenger 2.

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