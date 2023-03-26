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Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині

Руйнувань та постраждалих немає.

Російські окупаційні війська у неділю, 26 березня, обстріляли дві громади в Сумській області.

Про це у Телеграм повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Краснопільська громада: вночі росіяни били з мінометів – 16 "прильотів". Білопільська громада: сьогодні зранку був гранатометний обстріл – 10 пострілів з АГС", - йдеться в повідомленні.

Руйнувань та постраждалих, на щастя, немає.

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Нагадаємо, що протягом суботи, 25 березня, росіяни обстріляли території шести громад Сумщини: Есманської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської.

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

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