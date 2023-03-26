Головне за ніч. Неділя, 26 березня

Станом на ранок 26 березня 2023 року в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії постраждало понад 1407 дітей.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 465 дітей загинули та понад 942 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в Офісі Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Нагадаємо, днями на Херсонщину повернули сімох дітей, викрадених окупантами. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що після видачі ордера на арешт Путіна РФ почне повертати маленьких українців активніше.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих напрямках українські бійці відбили понад 85 атак загарбників.

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 34 авіаційних і 4 ракетних ударів та здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є поранені серед мирного населення.

Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу “Орлан-10” та “Суперкам”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 25 березня, українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників, 15 танків, стільки ж бойових броньованих машин і 8 артилерійських систем.

Станом на 26 березня втрати особового складу ворожої армії вже сягнули орієнтовно 170550 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський показав роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по російських військах на східному напрямку. Відео Сирський розмістив у своєму телеграм-каналі.

"У перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію. Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно", - зазначив командувач.

"Удари з неба - це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт. Армійська авіація, незважаючи на потужну протидію системи протиповітряної оборони ворога, безперервно та надійно завдає противнику значних втрат", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість іранських БпЛа Shahed, повідомило британське Міністерство оборони.

Із початку березня РФ запустила по Україні щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат. Це сталося після двотижневої перерви і свідчить про можливі регулярні постачання ворожих дронів.

Росія, ймовірно, запускає "Шахеди" з двох напрямків: з Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході. Це дозволяє РФ гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. У Міноборони Британії припустили, що такий підхід росіян свідчить про спробу "розтягнути" українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, днями російські окупанти обстріляли територію восьми областей України з мінометів, танків, артилерії, РСЗВ, ЗРК “С-300”, БПЛА “Ланцет” та “Shahed-136”, а також тактичної авіації.

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