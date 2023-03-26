Понад 1407 дітей постраждали в Україні внаслідок російського вторгнення

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 465 дітей загинуло та понад 942 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Станом на ранок 26 березня 2023 року понад 1407 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 465 дітей загинули та понад 942 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66. Нагадаємо, днями на Херсонщину повернули семеро дітей, викрадених окупантами .

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що РФ почне повертати маленьких українців активніше після видачі ордера на арешт Путіна.