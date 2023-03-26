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Понад 1407 дітей постраждали в Україні внаслідок російського вторгнення

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 465 дітей загинуло та понад 942 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Понад 1407 дітей постраждали в Україні внаслідок російського вторгнення
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Станом на ранок 26 березня 2023 року понад 1407 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 465 дітей загинули та понад 942 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66. Нагадаємо, днями на Херсонщину повернули семеро дітей, викрадених окупантами .

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що РФ почне повертати маленьких українців активніше після видачі ордера на арешт Путіна.

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