На Херсонщину повернули семеро викрадених окупантами дітей

Діти пів року були в розлуці з рідними.

Додому вдалося повернути семеро дітей з Херсонської області, яких у жовтні минулого року окупанти примусово вивезли “на оздоровлення” в Євпаторію.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Семеро дітей із Херсонщини, що майже півроку були у розлуці з рідними, нарешті прибули на свою землю, звільнену від ворога. Ще у жовтні минулого року загарбники примусово відправили маленьких українців в Євпаторію, нібито на “оздоровлення” у дитячий табір”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дітей вдалося повернути завдяки зусиллям волонтерів Благодійного фонду Save Ukraine.

Нагадаємо, Україна повернула з тимчасово окупованої території двох дітей.