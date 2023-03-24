На Херсонщину повернули семеро викрадених окупантами дітей

Додому вдалося повернути семеро дітей з Херсонської області, яких у жовтні минулого року окупанти примусово вивезли “на оздоровлення” в Євпаторію.
Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.
“Семеро дітей із Херсонщини, що майже півроку були у розлуці з рідними, нарешті прибули на свою землю, звільнену від ворога. Ще у жовтні минулого року загарбники примусово відправили маленьких українців в Євпаторію, нібито на “оздоровлення” у дитячий табір”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дітей вдалося повернути завдяки зусиллям волонтерів Благодійного фонду Save Ukraine.
Нагадаємо, Україна повернула з тимчасово окупованої території двох дітей.