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МЗС України ініціює накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії за ініціативу приєднати частину українських територій

Ініціативу Діани Шошоаке українське дипломатичне відомство назвало класичним прикладом із методички російського реваншизму.

МЗС України ініціює накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії за ініціативу приєднати частину українських територій
Діана Шошоаке
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України ініціює накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії Діану Шошоаке за ініціативу приєднати частину українських територій. 

Про це повідомляє речник відомства Олег Ніколенко. 

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України. Таким кроком, як зазначається, маргінальна політикиня намагається “відновити культурну ідентичність румунського населення”. 

“Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією”, - повідомив Олег Ніколенко. 

Він заявив, що МЗС України ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, у лютому цього року влада Румунії вирішила закрити російський Центр культури і науки через виправдання злочинів РФ в Україні. У румунському МЗС зазначили, що Центр перетворився на інструмент пропаганди, дезінформації та виправдання воєнних злочинів РФ в Україні.

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