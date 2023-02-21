Румунія закриває російський Центр культури і науки через виправдання злочинів РФ в Україні

У румунському МЗС зазначили, що Центр перетворився на інструмент пропаганди, дезінформації та виправдання воєнних злочинів РФ в Україні.

МЗС Румунії викликало російського посла, якому повідомили, що країна вирішила припинити діяльність російського Центру культури і науки в Бухаресті.

Про це повідомляє Укрінформ.

“На прохання міністра закордонних справ Богдана Ауреску посол РФ в Бухаресті Валерій Кузьмін був викликаний у вівторок, 21 лютого 2023 року. Йому повідомили про рішення румунської влади припинити діяльність російського Центру культури та науки в Румунії”, - повідомили в МЗС.

У відомстві додали, що російському послу нагадали про неодноразові ситуації, коли центр свідомо брав участь в акціях спотворення реальності та історичної правди на рівні румунської громадської думки.

“Своїми діями центр безповоротно відійшов від своїх природних цілей зміцнення культурних зв’язків і, на жаль, перетворився на інструмент пропаганди, дезінформації та виправдання воєнних злочинів російської федерації в Україні”, - зазначили в МЗС Румунії.

Нагадаємо, на початку лютого Мінкультури створило робочу групу по запобіганню торгівлі викраденими в Україні творами мистецтва. Крім того, група буде займатися пошуком мистецьких активів підсанкційних росіян з метою подальшої заморозки цих активів та їх конфіскації.