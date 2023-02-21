У МОН закликали 22-24 лютого провести навчання дистанційно

Це рекомендують зробити з метою убезпечення життя і здоров’я людей.

21 лютого міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся до начальників Київської міської військової адміністрацій та ОВА, керівників закладів освіти з рекомендацією організувати освітній процес 22-24 лютого в дистанційному форматі.

Про це повідомляє пресцентр МОН.

Зазначається, що це рекомендують «з метою убезпечення життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни Росії проти України», — йдеться у повідомленні.

«Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, який поділив наше життя на «до» і «після». 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне військове вторгнення РФ. Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення, ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. Російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, для них не існує заборон щодо застосування зброї», — сказав Шкарлет.

Нагадаємо, що у Броварах біля Києва з 22 до 24 лютого школи переводять на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ.