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Окупанти обстріляли Очаків

Один чоловік отримав поранення. 

Окупанти обстріляли Очаків
Фото: EPA/UPG

У результаті ворожого обстрілу Очакова вдень 21 лютого одна людина отримала поранення.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет. 

“Близько 12:00 відбувся черговий обстріл Очакова. Поранення отримав один чоловік, медики надають йому кваліфіковану допомогу”, - написав він.

Начальник поліції регіону закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги. 

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні росіяни влучили в зупинку громадського транспорту, щонайменше 6 загиблих. Ворожі снаряди поцілили у центр міста. 

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