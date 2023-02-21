Окупанти обстріляли Очаків

У результаті ворожого обстрілу Очакова вдень 21 лютого одна людина отримала поранення.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

“Близько 12:00 відбувся черговий обстріл Очакова. Поранення отримав один чоловік, медики надають йому кваліфіковану допомогу”, - написав він.

Начальник поліції регіону закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні росіяни влучили в зупинку громадського транспорту, щонайменше 6 загиблих. Ворожі снаряди поцілили у центр міста.