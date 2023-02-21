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У Херсоні росіяни влучили в зупинку громадського транспорту, щонайменше 6 загиблих, - ЗМІ

Ворожі снаряди поцілили у центр міста. 

У Херсоні росіяни влучили в зупинку громадського транспорту, щонайменше 6 загиблих, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вдень, 21 лютого, у Херсоні російські війська влучили в зупинку громадського транспорту. 

Про це повідомляє місцеве видання МОСТ із посиланням на очевидців. 

На зупинці в цей час знаходилася велика кількість людей. В результаті обстрілу є декілька загиблих і поранених. 

Також відомо про влучання ракет у житловий будинок в центрі міста.

Раніше сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про близько 20 вибухів у місті. За його словами, росіяни могли обстріляти Херсон з РСЗВ “Град”. 

За даними "Суспільне Херсон",щонайменше шестеро загиблих.

У соцмережах також публікують наслідки острілу.

Нагадаємо, кілька днів тому в Херсоні від російського снаряду загинула 70-річна жінка. Мешканцям будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир.

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