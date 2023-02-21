Сьогодні вдень, 21 лютого, у Херсоні російські війська влучили в зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє місцеве видання МОСТ із посиланням на очевидців.

На зупинці в цей час знаходилася велика кількість людей. В результаті обстрілу є декілька загиблих і поранених.

Також відомо про влучання ракет у житловий будинок в центрі міста.

Раніше сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про близько 20 вибухів у місті. За його словами, росіяни могли обстріляти Херсон з РСЗВ “Град”.

За даними "Суспільне Херсон",щонайменше шестеро загиблих.

У соцмережах також публікують наслідки острілу.

Нагадаємо, кілька днів тому в Херсоні від російського снаряду загинула 70-річна жінка. Мешканцям будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир.