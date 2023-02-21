Кабмін призначив Дейнегу та Шевченка заступниками міністра оборони

Кабінет Міністрів на засіданні 21 лютого призначив главі Міноборони Олексію Резнікову двох заступників.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Колишній посол України в Канаді Андрій Шевченко став заступником із питань європейської інтеграції.

Віталій Дейнега заснував благодійний фонд у 2014 році. У квітні 2020-го спільно з Міністерством закордонних справ України зібрали кошти серед українських дипломатів для допомоги військовим в боротьбі з Covid-19. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, медаллю "За сприяння Збройним Силам України", а також відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи.

Андрій Шевченко - колишній журналіст, один із засновників і очільник Київської незалежної медіа-профспілки, також був у складі засновників "5 каналу". У 2005 році його призначили на посаду віцепрезидента Національної телекомпанії України, де займався питаннями інформаційної політики. Двічі був народним депутатом - у 2006 і 2012 роках. А в 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко призначив Шевченка послом України у Канаді.

Крім цього, КМУ на засіданні 21 лютого погодив звільнення з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області Сергія Шурабури.

Нагадаємо, минулого тижня Олексій Резніков подав документи на призначення нових заступників. Також міністр повідомив, що хотів би продовжити реформи у відомстві після закінчення війни з Росією.



21 лютого генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк приступив до роботи на посаді першого заступника міністра оборони.