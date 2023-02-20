Наступне засідання у форматі “Рамштайн” відбудеться у річницю першої зустрічі, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що наступне засідання у форматі “Рамштайн” може відбутися у середині березня.

Засідання, ймовірно, проходитиме онлайн, заявив голова оборонного відомства на брифінгу.

“Наступна дата, якщо я не помиляюся, це – середина березня. Але з високою ймовірністю вона буде онлайн. Я думаю, що річниця “Рамштайну”, який почався в квітні торік, напевно і буде у Рамштайні, безпосередньо у військовій цій авіабазі. А у березні, я думаю, я буду мати нагоду підключатися з Києва”, – зазначив Резніков.

Нагадаємо, за словами міністра оборони, новий наступ Росії все ще може відбутися.