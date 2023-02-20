Однозначний сигнал партнерам – бути з Україною, – Резніков про візит Байдена до Києва

“Вірте в перемогу України і робіть все для цього”.

Візит президента США в Україну свідчить про однозначну підтримку України у розв’язаній Росією несправедливій війні та однозначним сигналом всім партнерам про те, що варто бути з Україною.

Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

На думку міністра оборони, візит американського лідера скоріш прагматичний, ніж символічний.

“Він (цей візит Байдена – ред.) все ж таки прагматичний. Це якраз показ однозначної підтримки України у цій несправедливій війні. Це – однозначний сигнал всім партнерам – бути разом з Україною, щодо того, що “вірте у перемогу України”. Не просто “даймо їм протриматися і вижити”, а “вірте у перемогу України та робіть для цього все”. І найголовніше – швидко”, – зазначив Резніков.

Нагадаємо, у понеділок президент США прибув з візитом до України. Байден оголосив, що CША виділяють новий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн доларів, в якому будуть, зокрема, ракети до системи HIMARS, протитанкові ракетні комплекси Javelin тощо.