Президент США Джо Байден уже завершив візит до України та виїхав з Києва. Про це пише CNN із посиланням на президентський пул журналістів, які супроводжували його під час поїздки.

Оновлення. Радник президента США з питань національної безпеки Джек Салліван підтвердив оприлюднену журналістами інформацію про те, що російську сторону повідомляли про підготовку візиту.

"Ми повідомили росіянам, що президент США Джо Байден здійснить подорож до України. Ми зробили це за декілька годин до його прибуття з метою усунення конфлікту, і через конфіденційний характер повідомлень я не буду вдаватися в те, як вони відреагували або про що точно ми повідомили. Але я можу підтвердити, що ми надали це повідомлення", – цитує його The Guardian.

За даними журналістів, американський президент прибув до Києва близько 8 ранку за місцевим часом. Він зустрівся з президентом України, взяв участь у вшануванні загиблих у війні українців, завітав до Михайлівського собору.

За словами президента України Володимира Зеленського, перевомини з Байденом відбувалися як у форматі тет-а-тет, так і в розширеному. Американський президент анонсував новий пакет допомоги вартістю в $500 млн, що міститиме, зокрема боєприпаси для HIMARS.

Поїздка трималася в суворому секреті і ніде не була анонсована. Після Києва американський президент відвідає Варшаву.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ