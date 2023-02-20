МЗС анонсувало візит "важливого гостя" до Києва

Хто саме сьогодні приїхав до столиці України, поки не повідомляють.

Міністерство закордонних справ повідомило, що у Києві очікується візит когось із "головних" західних партнерів України.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник, передає "Українська правда".

"Давайте ми поки збережімо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачмо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, але і ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", – сказав Мельник.

Він відмовився розповісти, кого саме чекають у столиці, і попросив "почекати, бо залишилося зовсім недовго".

У соцмрежах кияни повідомляють, що сьогодні зранку в столиці перекриті низка вулиць, зокрема, – біля залізничного вокзалу та посольства США.

Також повідомлялося, що був перекритий проспект Перемоги та бульвар Лесі Українки. Очевидці виклали відео, на якому видно, як цим маршрутом проїхав кортеж, основу якого складали американські позашляховики.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також повідомив, що відмінів запланований візит до Естонії. Він закликав ЄС ухвалити рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України

"Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на FAC, ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя", – написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, інформагентство Reuters повідомляло, що сьогодні прибуде до Києва прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Раніше також повідомлялося, що президент США Джо Байден протягом 20-22 лютого відвідає з візитом сусідню Польщу.

Також були чутки, що під час цієї поїздки Джо Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським. А видання Politico писало, що помічники Байдена розглядали можливість того, щоб він таємно перетнув кордон з Україною під час його візиту до Європи.

Наприкінці січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також говорив, що президент США не відмовився від ідеї відвідати Україну, але наразі таких планів немає. Тоді ж ЗМІ писали, що Байден розглядає візит у Європу, щоб підтримати Україну у річницю вторгнення.