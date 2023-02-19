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Окремий вступ Швеції та Фінляндії до НАТО погано позначиться на безпеці регіону, - Крістерссон

Прем’єр Швеції "не має плану", якщо Гельсінкі вирішить стати членом Альянсу окремо від Стокгольма.

Окремий вступ Швеції та Фінляндії до НАТО погано позначиться на безпеці регіону, - Крістерссон
Фото: ЕРА/UPG

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликає схвалити заявки про вступ його країни та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс одночасно, стверджуючи, що "розділений" вступ негативно позначиться на безпеці регіону.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Financial Times.

"Ми розпочали цей процес разом, ми провели його разом, і ми хочемо завершити його разом. Є дуже, дуже вагомі причини для того, щоб ратифікувати нас одночасно перед Вільнюсом (самітом НАТО в липні)", – вважає шведський прем’єр.

Крістерссон попередив про наслідки в разі, якщо Туреччина не ратифікує членство Швеції до саміту у Вільнюсі.

"Я думаю, що це було б погано для Швеції, погано для нашого регіону, погано для НАТО і погано для здатності Швеції разом з Фінляндією забезпечувати безпеку в розпал війни, яка відбувається поруч", – зазначив він.

Прем’єр Швеції сказав, що "не має плану" на випадок, якщо Гельсінкі вирішить стати членом Альянсу окремо від Стокгольма, але додав, що "кожна країна повинна ухвалити власне рішення".

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Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що на саміті Альянсу у Вільнюсі може бути ухвалено рішення про розширення блоку. Водночас Столтенберг вперше публічно допустив, що Швеція й Фінляндія, які спільно подали заявку про вступ до Альянсу, можуть стати членами об'єднання окремо.

А президент Фінляндії Саулі Нііністьо знову підтвердив, що його країна прагне вступити до НАТО разом із Швецією. Вільнюський саміт НАТО запланований на 11-12 липня цього року.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, що Фінляндія як і раніше планує вступити до НАТО разом із Швецією, що необхідно для покращення безпеки у північній частині Європи.

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