Окремий вступ Швеції та Фінляндії до НАТО погано позначиться на безпеці регіону, - Крістерссон

Прем’єр Швеції "не має плану", якщо Гельсінкі вирішить стати членом Альянсу окремо від Стокгольма.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликає схвалити заявки про вступ його країни та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс одночасно, стверджуючи, що "розділений" вступ негативно позначиться на безпеці регіону.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Financial Times.

"Ми розпочали цей процес разом, ми провели його разом, і ми хочемо завершити його разом. Є дуже, дуже вагомі причини для того, щоб ратифікувати нас одночасно перед Вільнюсом (самітом НАТО в липні)", – вважає шведський прем’єр.

Крістерссон попередив про наслідки в разі, якщо Туреччина не ратифікує членство Швеції до саміту у Вільнюсі.

"Я думаю, що це було б погано для Швеції, погано для нашого регіону, погано для НАТО і погано для здатності Швеції разом з Фінляндією забезпечувати безпеку в розпал війни, яка відбувається поруч", – зазначив він.

Прем’єр Швеції сказав, що "не має плану" на випадок, якщо Гельсінкі вирішить стати членом Альянсу окремо від Стокгольма, але додав, що "кожна країна повинна ухвалити власне рішення".

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що на саміті Альянсу у Вільнюсі може бути ухвалено рішення про розширення блоку. Водночас Столтенберг вперше публічно допустив, що Швеція й Фінляндія, які спільно подали заявку про вступ до Альянсу, можуть стати членами об'єднання окремо.

А президент Фінляндії Саулі Нііністьо знову підтвердив, що його країна прагне вступити до НАТО разом із Швецією. Вільнюський саміт НАТО запланований на 11-12 липня цього року.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, що Фінляндія як і раніше планує вступити до НАТО разом із Швецією, що необхідно для покращення безпеки у північній частині Європи.