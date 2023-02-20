Китай готовий посилити співпрацю з Угорщиною, - топдипломат

Віктор Орбан запевнив, що його держава продовжуватиме докладати зусиль для розвитку відносин між Євросоюзом та Китаєм.

Китай готовий постійно поглиблювати взаємовигідну співпрацю з Угорщиною.

Про це заявив керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І, передає агентство Xinhua.

Ван І зустрівся з угорськими прем'єр-міністром Віктором Орбаном та главою МЗС Петером Сіярто.

Фото: Facebook/Szijjártó Péter

За словами глави китайської дипломатії, його держава цінує активну роль Угорщини у підтримці розвитку відносин між Китаєм та ЄС.

У свою чергу Орбан зазначив, що Угорщина надає великого значення співпраці з Китаєм у різних галузях. Прем'єр запевнив, що його держава продовжуватиме докладати зусиль для розвитку відносин між Євросоюзом та Китаєм.

Під час зустрічі йшлося і про війну в Україні. Китай та Угорщина вважають, що чим складніша ситуація, тим важливіше зберігати спокій і тверезість та робити правильний вибір відповідно до норм міжнародних відносин, а також довгострокових інтересів Європи.

Нагадаємо, 20 лютого керівник Офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван І прибув до Москви. Переговори стосуватимуться "мирного плану".

Тим часом у США заявили, що Пекін розглядає можливість надання летальної допомоги Росії.