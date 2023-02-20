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Блінкен прибув із візитом до Туреччини

Держсекретар підтвердив обовʼязок допомагати Туреччині в ліквідації наслідків катастрофи.

Блінкен прибув із візитом до Туреччини
Ентоні Блінкен та Мевлют Чавушоглу
Фото: Antony Blinken twitter

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Туреччини і зустрівся з міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу.

Блінкен у твіттері наголосив, що Штати продовжуватимуть допомагати Туреччині в подоланні наслідків смертоносного землетруса. 

"Зустрівся з міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу та висловив наше зобовʼязання продовжувати допомогу Туреччині, давньому партнеру та союзнику по НАТО, реагуючи на руйнівні землетруси", – написав він. 

США надсилали своїх рятувальників та пошукові команди до Туреччини, допомогли з постачанням медикаментів та виділили фінансування у $85 млн, що частково призначене і Сирії, яка також постраждала від землетрусу, пише Reuters.

 

Станом на 18 лютого кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії перевищувала 46 000 людей. 

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