Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Туреччини і зустрівся з міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу.

Блінкен у твіттері наголосив, що Штати продовжуватимуть допомагати Туреччині в подоланні наслідків смертоносного землетруса.

"Зустрівся з міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу та висловив наше зобовʼязання продовжувати допомогу Туреччині, давньому партнеру та союзнику по НАТО, реагуючи на руйнівні землетруси", – написав він.

США надсилали своїх рятувальників та пошукові команди до Туреччини, допомогли з постачанням медикаментів та виділили фінансування у $85 млн, що частково призначене і Сирії, яка також постраждала від землетрусу, пише Reuters.

Met Foreign Minister @MevlutCavusoglu and expressed our commitment to continuing to assist Türkiye, a longstanding partner and @NATO Ally, in responding to the devastating earthquakes. I shared the sadness of millions of Americans on the loss of Turkish life. pic.twitter.com/q3a9in8tol — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023

Станом на 18 лютого кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії перевищувала 46 000 людей.