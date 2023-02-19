В Італії немає російської пропаганди, - МЗС

Таяні не вважає пропаганду РФ проблемою для його країни.

В Італії немає проблеми з російською пропагандою, 99% італійців підтримують українців.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції заявив керівник італійського МЗС Антоніо Таяні.

"Я гадаю, що більшість італійців, 99%, на боці українців. На мою думку, російська пропаганда не існує в моїй країні. Це не проблема", - сказав він.

На його думку, російська пропаганда працює більше через соціальні мережі та газети.

"Ніхто в Італії не дивиться російське телебачення і не читає російських газет. Чесно кажучи, тут немає російської пропаганди", - запевнив очільник МЗС.

Нагадаємо, що глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз запустить нову платформу для протидії кампаніям дезінформації з боку Росії та Китаю.