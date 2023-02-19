Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі підтримує надання Україні винищувачів, – ЗМІ

Також він підтримує надання далекобійних ракет, щоб було більше спроможностей бити по штабах окупантів у межах кордонів України.

Верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі підтримує надання Україні винищувачів F-16 та далекобійної зброї. Про це він говорив на закритій зустрічі з американськими законодавцями.

Каволі сказав їм, що надання українцям передового західного обладнання, наприклад, винищувачів, безпілотників та ракет великої дальності, могло б допомоги посилити їхні наступальні дії проти окупантів. Про це повідомляє Politico.

Під час закритого брифінгу з більш ніж 10 сенаторами та членами Палати представників генерала Крістофера Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти Росії. Він відповів: "Так", згідно з п’ятьма учасниками брифінгу, які після цього говорили з журналістами на умовах анонімності.

Каволі сказав, що Україні потрібні ракети більшого радіусу дії, щоб дозволити захисникам завдавати ударів по російських позиціях з більшої відстані, піддаючи ризику штаби і тилові лінії постачання.

На Мюнхенській конференції з безпеки Каволі заявив законодавцям, що США та їх союзники повинні надіслати Україні найсучаснішу зброю, яку тільки можуть. Зокрема, передові літаки, безпілотники та ракети з радіусом дії понад 62 милі (100 кілометрів), такі як ATCAMS.

За словами одного зі співрозмовників, Каволі стверджував, що Україна потребує більш досконалої зброї та обладнання для "посилення глибокого бою". Друга особа сказала, що Каволі вважає, що Захід має спорядити Україну, щоб "досягти глибше" російських позицій у межах українського кордону.

Підтримку надання Україні F-16 оголосила і ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Президент США Джо Байден в січні відповів негативно на питання про те, що поставлять Штати українцям американські винищувачі.