Росіяни пошкодили в Хмельницькому військовий обʼєкт, у Сумській області обстріляли чотри громади

Учора вранці ворог завдав двох ударів по Хмельницькому. Є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкоджено вісім багатоповерхових будинків, три навчальні заклади, сім приватних будинків, вісім об'єктів підприємницької діяльності. Двоє цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Пораненим надана медична допомога. Їхній стан стабільний, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області вчора протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад області: Хотінської, Білопільської, Новослобідської, Путивльської. Було зафіксовано понад 75 "прильотів". Білопільська громада: внаслідок обстрілу в с. Рижівка пошкоджено пʼять домогосподарств, три будинки не придатні для життя (прямі попадання), пошкоджено автомобіль. Росіяни били з мінометів і по інших населених пунктах громади − 12 "прильотів". Новослобідська громада – мінометний та кулеметний обстріл. Хотінська громада була під обстрілом з артилерії − шість "прильотів". Путивльська громада: з території Росії ворог скинув 11 мін. На щастя, без жертв. Учора ввечері з території Росії з міномету – 10 "приходів", обстріл Білопільської громади. Також ввечері з території росіян з ракетних систем залпового вогню – обстріл Білопільської громади. Інформація щодо постраждалих та руйнування інфраструктури уточнюється.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Любицьке, Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Новоандріївка, Полтавка, Щербаки, Мала Токмачка, Гуляйполе, Кам'янське. Є руйнування в результаті обстрілів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській області вчора вдень росіяни чотири рази обстріляли Нікопольщину. Вдарили по Марганцю та Нікополю з важкої артилерії. Минулося без жертв, але є руйнування. У Нікополі російські снаряди понівечили два ліцеї, лікарню та адвокатське бюро. Пошкодили вісім багатоповерхівок. Обірвали лінію електропередач. У Марганці побиті кілька приватних будинків та господарських споруд. Внаслідок ударів по Нікополю ворог пшкодив одноповерховий та чотири багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство та лінію електропередач. На щастя, обійшлося без жертв.

У Луганській області упродовж вчорашньої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки, Червонопопівки і Кремінної. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли Стельмахівки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви і Білогорівки. Так, у Невському вогнем росіян зруйновані два приватних будинки та травмовано літню жінку, яку із контузією госпіталізували до лікарні на Донеччині. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській області ворог за добу обстріляв райони щонайменше 10 населених пунктів. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка. На Слобожанському напрямку ворог вів вогонь у районах населених пунктів: Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше. На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Ківшарівка, Куп’янськ і Берестове. Внаслідок ранкових обстрілів Куп'янська зруйновано гараж та два легкові автомобілі. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілу смт Дворічна постраждала будівля швидкої медичної допомоги (вибиті вікна, пошкоджено дах та стіни). У смт Ківшарівка Куп'янського району поранення отримали 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані у середньому стані. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю музичної школи. Вчора вдень у Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. Загинув цивільний чоловік.

У Донецькій області зранку був ракетний обстріл Дружківки. Пошкоджені дві багатоповерхівки та приватні автомобілі. На даний час інформація щодо постраждалих уточнюється. Вночі – обстріли населених пунктів та позицій вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби – обстріли вздовж всієї лінії фронту. Обстріл с.Іванопілля Костянтинівської ТГ. Також вчора вдень – обстріл з РСЗВ "Смерч" м. Українськ Селидівської ТГ. Пошкоджено два десятки будинків, школа і спортивна школа. Обстріл Курахового та с. Первомайське Очеретинської громади: пошкоджені приватні будинки. На Донеччині за добу – двоє поранених.

У Миколаївській області сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих немає. Також вранці зі ствольної артилерії ворог завдавав ударів по населеному пункту Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає.

У Херсонській області за інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 27 населених пунктів, включаючи Берислав, Понятівку, Козацьке, Веселе, Садове, Антонівку, Велетенське та Берегове. За добу через ворога поранені дві людини. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 110 осіб, з них – 15 дітей та двоє маломобільних людей.

Нагадаємо, учора вранці Росія випустила по Україні чотири крилаті ракети. Дві з них збила ППО, дві інші атакували обʼєкти в Хмельницькому.