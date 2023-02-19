ЗСУ відбили атаки ворога в районах 2 населених пунктів Харківської області, 3 – Луганської і 7 – Донецької, – Генштаб

Протягом доби російські окупанти завдали чотирьох авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них – по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.

Розпочалася 361 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чотирьох авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них – по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Основні зусилля ворог надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області, Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна – Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр Донецької.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Козаче, Бунякіне, Рижівку, Волфине, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Роздолівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Залізнянське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів. Зокрема це – Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Понятівку, Садове, Веселе, Антонівку, Велетенське та Берегове Херсонської області.

У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію.

На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці, незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі, використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони РФ на звернення громадян ніяк не реагує.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони за добу збили дві крилаті ракети типу “Калібр”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, вчора двох ракетних ударів зазнав Хмельницький. Вибухи пошкодили виші та житлові будинки, поранень зазнали двоє людей.