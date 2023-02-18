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На кордоні з Польщею відновили рух потягів на двох дільницях

Для цього Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій.

На кордоні з Польщею відновили рух потягів на двох дільницях
Фото: Мінінфраструктури

Відновлено рух потягів на двох дільницях на кордоні з Польщею, повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Для цього Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів на дільницях Держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – Держкордон (лінія 102) та Хирів – Самбір.

Також УЗ відремонтувала вокзальну інфраструктуру в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. 

“Завдяки завершенню цих проєктів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку – польського. Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок”, – зазначили у міністерстві. 

Фото: Мінінфраструктури

Додамо, у 2022 році завершено реконструкцію та електрифікацію дільниці Ковель – Ізов – держкордон.

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Фото: Мінінфраструктури

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила два нові поїзди до Польщі, обидва поїзди Харків – Перемишль та Київ – Варшава почнуть курсувати з 19 лютого.

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