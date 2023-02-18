Затверджено зміни до переліку окупованих територій і тих, де ведуться бойові дії

Затверджено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих.

Наказом Мінреінтеграції від 9 лютого 2023 року № 41 до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Зазначимо, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

тимчасово окуповані російською федерацією, на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації РФ.

Зміни до переліку затверджуються за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Нагадаємо, станом на 13 грудня у цьому переліку було 329 громад.