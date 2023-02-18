Тривалий мир на євроатлантичному просторі можливий на базі інтеграції у це середовище України, - Кулеба

У міністра немає жодних сумнівів в тому, що Україна стане членом ЄС та НАТО.

Мир у Європі може бути тривалим та стійким лише після того, коли Російська Федерація перестане становити загрози для євроатлантичного простору.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє LB.

"Для нас перемога - це повне відновлення цілісності території України. А також більш дальня перспектива, - коли є відновлення справедливості, що включає покарання за воєнні злочини. Однак також важливе те, що Росія має змінитися", - сказав Кулеба.

За його словами, немає жодних сумнівів в тому, що Україна стане членом ЄС та НАТО. Проте мир може бути тривалим після того, коли Росія перестане становити загрози для євроатлантичного простору.

"Щоби це відбулося, Росія має змінитися. Це довгий шлях, але якщо поставити собі таку мету і формувати свою політику і свої рішення виходячи з цієї мети, де тривалий мир на євроатлантичному просторі існує на базі повністю інтегрованої у нього України, то тоді Росія не зможе становити загрози. До цього моменту, поки це не відбудеться, війна може йти в тій чи іншій формі", - додав міністр.

Нагадаємо, що у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що західні союзники мають робити все необхідне, щоб у майбутньому, після закінчення війни Російська Федерація не могла повторити свою агресію проти України.