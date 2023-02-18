На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, ще двоє людей поранені

Сьогодні протягом дня під ворожим вогнем перебувають Куп'янський та Чугуївський райони області.

Вдень 18 лютого на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, ще двоє осіб поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні протягом дня під ворожим вогнем перебувають Куп'янський та Чугуївський райони області. У смт Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного із закладів освіти”, - повідомив Олег Синєгубов.

За його даними, після 14:00 було обстріляно і м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік.

У м. Куп'янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, сьогодні повітряні сили збили два російських "калібри" з чотирьох.