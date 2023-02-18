Усі, хто здійснив воєнні злочини в Україні, будуть притягнуті до відповідальності, - Гарріс

США впевнені, що йдеться про злочини проти людяності.

Сполучені Штати Америки підтримуватимуть міжнародні розслідування воєнних злочинів Російської Федерації в Україні.

Про це віце-президент США Камала Гарріс заявила під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.

"У випадку агресії Росії проти України ми вивчили дані, ми знаємо правові стандарти, тому немає сумніву - це злочини проти людяності. Сполучені Штати офіційно зробили заяву, що Росія вчинила злочини про людяності. Я хочу сказати усім тим, хто здійснив ці злочини, їх керівництву: ви будете притягнуті до відповідальності", - заявила Гарріс.

За її словами, США підтримуватимуть судові процеси в Україні та міжнародні розслідування з цього приводу.

"Правосуддя має перемогти. Ми про це маємо заявити в ім’я усіх жертв, відомих і невідомих", - резюмувала Гарріс.

Нагадаємо, що 7 грудня резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом підтримав Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США.

17 лютого низка американських сенаторів повторно внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України.