Усі, хто здійснив воєнні злочини в Україні, будуть притягнуті до відповідальності, - Гарріс

Сполучені Штати Америки підтримуватимуть міжнародні розслідування воєнних злочинів Російської Федерації в Україні.
Про це віце-президент США Камала Гарріс заявила під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.
"У випадку агресії Росії проти України ми вивчили дані, ми знаємо правові стандарти, тому немає сумніву - це злочини проти людяності. Сполучені Штати офіційно зробили заяву, що Росія вчинила злочини про людяності. Я хочу сказати усім тим, хто здійснив ці злочини, їх керівництву: ви будете притягнуті до відповідальності", - заявила Гарріс.
За її словами, США підтримуватимуть судові процеси в Україні та міжнародні розслідування з цього приводу.
"Правосуддя має перемогти. Ми про це маємо заявити в ім’я усіх жертв, відомих і невідомих", - резюмувала Гарріс.
Нагадаємо, що 7 грудня резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом підтримав Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США.
17 лютого низка американських сенаторів повторно внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України.