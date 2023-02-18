Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Наталя Петренко: “Окупанти вимагали готівку – вони так і не зрозуміли, що таке бюджетне фінансування”
Наталя Петренко: “Окупанти вимагали готівку – вони так і не зрозуміли, що таке бюджетне фінансування”
ГоловнаСуспільствоВійна

Усі, хто здійснив воєнні злочини в Україні, будуть притягнуті до відповідальності, - Гарріс

США впевнені, що йдеться про злочини проти людяності.

Усі, хто здійснив воєнні злочини в Україні, будуть притягнуті до відповідальності, - Гарріс
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки підтримуватимуть міжнародні розслідування воєнних злочинів Російської Федерації в Україні.

Про це віце-президент США Камала Гарріс заявила під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.

"У випадку агресії Росії проти України ми вивчили дані, ми знаємо правові стандарти, тому немає сумніву - це злочини проти людяності. Сполучені Штати офіційно зробили заяву, що Росія вчинила злочини про людяності. Я хочу сказати усім тим, хто здійснив ці злочини, їх керівництву: ви будете притягнуті до відповідальності", - заявила Гарріс.

За її словами, США підтримуватимуть судові процеси в Україні та міжнародні розслідування з цього приводу.

"Правосуддя має перемогти. Ми про це маємо заявити в ім’я усіх жертв, відомих і невідомих", - резюмувала Гарріс.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 7 грудня резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом підтримав Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США.

17 лютого низка американських сенаторів повторно внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також