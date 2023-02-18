Путін програв енергетичну війну з Європою, - Кулеба

Кулеба подякував Німеччині за допомогу у відновленні української енергомережі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек обговорили питання відновлення української енергомережі, пошкодженої російськими ударами.

Про це повідомляється у Twitter Кулеби.

"Я зустрівся з віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком, який також є великим другом України. Я подякував йому за вирішальну підтримку Німеччини у відновленні української енергомережі, пошкодженої російськими ударами. Ми погодилися, що Путін уже повністю програв одну війну: свою енергетичну війну з Європою", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що Кулеба запросив Пакистан приєднатися до української Формули миру.