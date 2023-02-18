Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Наталя Петренко: “Окупанти вимагали готівку – вони так і не зрозуміли, що таке бюджетне фінансування”
Наталя Петренко: “Окупанти вимагали готівку – вони так і не зрозуміли, що таке бюджетне фінансування”
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
ГоловнаСвіт

Маємо зробити усе можливе, щоб Україна перемогла, - Марін

Вона пояснила, що напад на Україну треба бачити у більш широкому контексті.

Маємо зробити усе можливе, щоб Україна перемогла, - Марін
Фото: ЕРА/UPG

Підтримуючи Україну у її боротьбі проти російської агресії, світова спільнота допомагає зберегти систему міжнародного права, яка була створена після Другої світової війни.

Про це прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє LB.

"Коли Росія напала на Україну, вона порушила усі можливі норми міжнародного права. Якщо діям Путіна будуть наслідувати, ми побачимо, що протягом десяти років буде розвалений міжнародний порядок. Я думаю, що це питання потрібно розглядати у більш широкому контексті. Це не лише про Україну. Ми маємо зробити усе можливе, щоби Україна перемогла, щоби нам вдалося зберегти систему міжнародного права, яка була створена після Другої світової війни. Ми говоримо про не застосування насильства, про ненапад на суверенну державу", - сказала Марін.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має виступити на Мюнхенській конференції з безпеки із закликом подвоїти військову допомогу Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також