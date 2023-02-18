Маємо зробити усе можливе, щоб Україна перемогла, - Марін

Вона пояснила, що напад на Україну треба бачити у більш широкому контексті.

Підтримуючи Україну у її боротьбі проти російської агресії, світова спільнота допомагає зберегти систему міжнародного права, яка була створена після Другої світової війни.

Про це прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє LB.

"Коли Росія напала на Україну, вона порушила усі можливі норми міжнародного права. Якщо діям Путіна будуть наслідувати, ми побачимо, що протягом десяти років буде розвалений міжнародний порядок. Я думаю, що це питання потрібно розглядати у більш широкому контексті. Це не лише про Україну. Ми маємо зробити усе можливе, щоби Україна перемогла, щоби нам вдалося зберегти систему міжнародного права, яка була створена після Другої світової війни. Ми говоримо про не застосування насильства, про ненапад на суверенну державу", - сказала Марін.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має виступити на Мюнхенській конференції з безпеки із закликом подвоїти військову допомогу Україні.