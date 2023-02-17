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Перша група українських військових уже пройшла навчання на базі США у Німеччині

Український батальйон тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.

Перша група українських військових уже пройшла навчання на базі США у Німеччині
Фото: U.S. Army photo by Sgt. Eric M. Garland II

Перша група українських військових пройшла навчання на базі США у Німеччині, повідомляє CNN.

За інформацією Пентагону, бійці тренувалися на бойовій машині піхоти Bradley. 

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Курс розпочався всередині січня в межах розширеної програми Сполучених Штатів Америки з підготовки українських сил до бойових дій. Раніше США пропонували менші за масштабом тренування з окремих систем озброєння, таких як установки Himars. Перехід до навчань на рівні батальйону позначив значне розширення зусиль США щодо навчання та підготовки українців до довгострокової війни.

У Пентагоні повідомили, що друга група українських бійців чисельністю 710 осіб уже розпочала тренування у Графенвері. Тут відбуватимуться тренування на бойовій машині піхоти Bradley та САУ M109 Paladin. А наступного тижня іще 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на бойових машинах Stryker.

Нагадаємо, українські військові швидко опановують управління зенітними ракетними комплексами Patriot на навчаннях у Німеччині.

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