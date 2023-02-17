Місія МВФ завершила роботу і відзначила здобутки України

У МВФ заявили, що персонал Фонду сподівається на продовження тісної співпраці у наступні тижні.

17 лютого завершила роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка зустрічалася з українською делегацією у Варшаві. Місія мала оцінити діяльність нашої держави в межах Програми моніторингу за участю Ради директорів.

Як ідеться на сайті МВФ, у зустрічі брали участь глава Нацбанку Андрій Пишний, міністр фінансів Сергій Марченко та інші високопосадовці нашої держави.

За словами глави місії МВФ В Україні Гевіна Грея, сторони досягли домовленості на рівні персоналу щодо перегляду Програми моніторингу.

"Завершення першого та остаточного перегляду, який підлягає затвердженню керівництвом МВФ, відкриває шлях для початку обговорення повноцінної програми, яку підтримує МВФ... Завдяки спільним зусиллям уряду України та Національного банку України виконано всі кількісні та індикативні показники на кінець грудня, а також усі п'ять структурних орієнтирів на кінець січня", - сказав Грей.

Серед відзначених здобутків - поданий урядом до парламенту пакет законопроєктів про податки, спрямовані на збільшення доходів, заходи Мінфіну щодо врегулювання простроченої заборгованості, створення наглядової ради Нафтогазу та узгодження ключових елементів діагностики банківського сектора.

"2022 року економіка скоротилася на 30%, що менше, ніж очікувалося раніше, і інфляція почала сповільнюватися. У той же час короткострокові перспективи погіршилися після затвердження PMB у грудні, у тому числі через атаки на критичну інфраструктуру. Проте економіка пристосовується і протягом року очікується поступове відновлення економіки", - відзначив глава місії.

За словами Грея, своєчасне надання значної зовнішньої підтримки Україні має вирішальне значення для макроекономічної стабільності, і великомасштабні виплати залишатимуться необхідними у 2023 році та у наступний період для покриття потреб у фінансуванні та забезпечення стабільності. "Зусилля щодо розширення випуску на внутрішньому ринку облігацій повинні продовжуватися, щоб допомогти забезпечити стабільну структуру фінансування та виключити залежність від фінансового фінансування", - додав керівник місії МВФ в Україні.

У Міжнародному валютному фонді зазначили, що Нацбанк "обачно реагує на надмірну ліквідність у банківській системі" та "підвищення привабливості активів у національній валюті з метою забезпечення цінової та зовнішньої стабільності". Місія відзначила також заходи, запроваджені за умов воєнного стану, які допомогли зберегти фінансову стабільність.

"Повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля уряду України щодо вступу до ЄС. Зокрема, необхідно просувати ініціативи щодо реформування, спрямовані на підвищення продуктивності та конкурентоспроможності приватного сектору, щоб допомогти закласти основу для сталого післявоєнного зростання на тлі поступу до вступу до ЄС", - йдеться в заяві Грея.

У МВФ заявили, що персонал Фонду сподівається на продовження тісної співпраці у наступні тижні.

Нагадаємо, 13 лютого в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду. У цей день розпочалися дискусії з представниками влади з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів.