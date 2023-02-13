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В Україні розпочала роботу місія МВФ

Результатом може стати нова програма на $16 млрд.

В Україні розпочала роботу місія МВФ
Фото: premiumtimesng.com

В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передає "Радіо Свобода".

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", – ідеться в повідомленні.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що в березні МВФ може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів.

"МВФ вивчає можливість виділення Україні кількарічного пакету допомоги на загальну суму 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни й посприяти збільшенню іншого міжнародного фінансування, поки Київ намагається відбити російські сили", – вказано в повідомленні.

Уже в перший рік дії нової програми Україна може отримати від 5 до 7 мільярдів доларів, а перший транш "у найкращому разі" може надійти в квітні 2023 року.

Затвердження програми залежить від виконання кількох умов. Серед таких умов – погодження держав "Групи семи" та інших донорів і кредиторів України. Також сам МВФ має змінити свої правила надання позик країнам у стані війни. Також Україна має взяти на себе зобовʼязання щодо втілення певних узгоджених із фондом реформ.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю LB.ua голова НБУ Андрій Пишний розповів, що Нацбанк виконав структурний маяк за діючою програмою з МВФ та планує розпочати оцінку банків у ІІ кварталі.

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