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Вихідні пройшли без значних відключень електрики, але це не вирішальна перемога, – президент

“Можуть бути нові удари терористів з Росії і можуть бути нові обмеження”.

Вихідні пройшли без значних відключень електрики, але це не вирішальна перемога, – президент
Володимир Зеленський
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що невелике обмеження електропостачання у суботу й неділю свідчить про професійність енергетиків.

Про це президент заявив у відеозверненні ввечері 12 лютого.

"Цей день, вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики. Звичайно, в окремих районах, на жаль, в окремих містах ще були обмеження – там, де ступінь руйнувань надто значний. І, звичайно, з початком нового робочого тижня споживатимемо більше, отже будуть графіки відключень. Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами, "Шахедами", після масованого ракетного нальоту цього тижня ми можемо пройти такі спокійні енергодні, доводить професійність наших енергетиків та надзвичайну самовідданість кожного і кожної, хто працює над забезпеченням енергосистеми", – наголосив він.

 

При цьому голова держави закликав усвідомлювати, що "це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті".

"На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії, можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування й ріст споживання. Але сьогодні і вчора – це чергове свідчення того, що, працюючи разом та допомагаючи один одному, українці роблять великі речі", – сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, у Київській, Одеській, Дніпропетровській областях та столиці не відключатимуть електроенергію.

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