Завтра у Києві та трьох областях не відключатимуть світло, – ДТЕК

У разі перевантаження мереж можуть бути застосовані стабілізаційні графіки.

У понеділок, 13 лютого, у Київській, Одеській, Дніпропетровській областях та столиці не відключатимуть електроенергію.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

“На наступний день Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях”, – йдеться у повідомленні.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.

Нагадаємо, станом на неділю 12 лютого дефіциту потужності немає завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад, введенню в роботу двох блоків АЕС та зниженню споживання у вихідний день.