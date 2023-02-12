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Дефіциту потужності немає, на сьогодні ліміти споживання не доводились, - Укренерго

У разі збільшення споживання електроенергії можуть бути застосовані аварійні відключення.

Дефіциту потужності немає, на сьогодні ліміти споживання не доводились, - Укренерго
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Споживання електроенергії залишається значним через зниження температури, хоча меншим, ніж у будній день. Станом на сьогодні, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає.

Про це повідомляє пресцентр "Укренерго"

"Ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та м.Київ, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого.

З початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання, обмеження можуть повернутись.

Нагадаємо, енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

На Одещині тривають ремонтні роботи. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених унаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян.

Раніше повідомлялося, що з 8 лютого протягом двох тижнів у кожному регіоні України буде день без обмежень електрики. Це необхідно, щоб виміряти фактичне споживання електроенергії в регіонах. Однак, через ракетні атаки Росії 10 лютого "день без відключень" було перенесено.

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