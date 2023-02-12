​Повітряні сили знищили чотири російські дрони "Shahed" та один "Орлан"

Увечері 11 лютого російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як і зазвичай, пуски "шахедів" росіяни здійснювали зі східного узбережжя Азовського моря.

"З 18.40 по 21.30 силами та засобами зенітних ракетних підрозділів Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено 4 ударних дрони-камікадзе «Shahed-136/131». Крім того, на цьому напрямку, захисники неба знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»", - зазначили в командуванні.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 900 російських окупантів, 13 танків, 10 дронів і один літак.