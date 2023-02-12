​За минулу добу ЗСУ знищили ще 900 російських окупантів, 13 танків, 10 дронів і один літак

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 137 780 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 900 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 137 780 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 137780 (+900) осіб ліквідовано;

танків - 3280 (+13);

бойових броньованих машин - 6488 (+14);

артилерійських систем - 2287 (+17);

РСЗВ - 465 (+2);

засоби ППО - 234 (+0);

літаків - 296 (+1);

гелікоптерів - 286 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+10);

крилаті ракети - 857 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5148 (+14);

спеціальна техніка - 215 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також, наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.