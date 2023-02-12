​За минулу добу ЗСУ знищили ще 900 російських окупантів, 13 танків, 10 дронів і один літак

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 900 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 137 780 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 137780 (+900) осіб ліквідовано;
- танків - 3280 (+13);
- бойових броньованих машин - 6488 (+14);
- артилерійських систем - 2287 (+17);
- РСЗВ - 465 (+2);
- засоби ППО - 234 (+0);
- літаків - 296 (+1);
- гелікоптерів - 286 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+10);
- крилаті ракети - 857 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5148 (+14);
- спеціальна техніка - 215 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також, наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.