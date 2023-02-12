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​За минулу добу ЗСУ знищили ще 900 російських окупантів, 13 танків, 10 дронів і один літак

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 137 780 військових.

​За минулу добу ЗСУ знищили ще 900 російських окупантів, 13 танків, 10 дронів і один літак
Фото: скрин відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 900 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 137 780 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 137780 (+900) осіб ліквідовано;
  • танків - 3280 (+13);
  • бойових броньованих машин - 6488 (+14);
  • артилерійських систем - 2287 (+17);
  • РСЗВ - 465 (+2);
  • засоби ППО - 234 (+0);
  • літаків - 296 (+1);
  • гелікоптерів - 286 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+10);
  • крилаті ракети - 857 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5148 (+14);
  • спеціальна техніка - 215 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також, наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.

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