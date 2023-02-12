Ми позбавили Росію панування в Чорному морі, – Резніков

Несуть службу протикорабельні комплекси “Гарпун”, тому підійти з моря до Одеси у росіян немає шансу.

Ми позбавили Росію панування в Чорному морі, заявив на брифінгу в Одесі міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи питання про потенційні ризики для південних регіонів України від можливого масштабного контрнаступу Росії.

“Я дуже не люблю давати прогнози та оцінювальні судження, але для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. Зокрема після успішного застосування наших, українських “Нептунів”, коли за відомою всім адресою крейсер “Москва” пішов на дно”, – сказав він.

Резніков зазначив, що несуть службу протикорабельні комплекси “Гарпун”, тому підійти з моря до Одеси у росіян немає шансу.

За його словами, підійти суходолом у них не вийшло минулого разу, а зараз окупанти відкинуті на лівий берег Дніпра, що “сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром”.

“Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена”, – зазначив Резніков.

Нагадаємо, Резніков обгворив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном пріоритети Дев’ятого засідання Контактної групи з питань оборони України наступного тижня.