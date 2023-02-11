Корупція, шахрайство і міністр оборони України

Все це слід мати на увазі при обговоренні подальшої долі Резнікова. Втім, на момент написання цієї статті схоже на те, що помірковані люди з холодним розумом поки переважають.

Наразі масштаб імовірних зловживань сягає десятки мільйонів доларів – що, безумовно, є значною сумою. Втім, це лише крапля в морі з огляду на ті сотні мільйонів доларів, які були зібрані в Україні та надані Заходом на оборону за майже рік з початку широкомасштабного російського вторгнення. Антикорупційні активісти справедливо критикували секретність, що оточує контракти про державні закупівлі, а також вказували на слабкі місця у системі і методах внутрішнього аудиту. Втім, Міністр оборони України Олексій Резніков у відповідь на це заявив, що навіть державні закупівлі харчування для армії можуть розкрити інформацію про її чисельність, а також інші військові таємниці, які можуть зіграти на руку Росії. Резніков стверджував, що якщо завищення цін на окремі продукти харчування і мало місце, то лише в одному з 8 укладених договорів міністерства. Міністр також зазначав про те, що на тлі глобального зростання цін на продовольство загальна вартість послуг харчування для одного військового стала лише на 10% вищою, ніж у довоєнний рік – і це попри логістичні виклики, пов’язані з роботою в зоні бойових дій.

Останніми днями в українських і західних ЗМІ з’явилась ціла низка публікацій про скандали – як ймовірні, так і реальні – щодо завищення цін на харчування для українських військових, а також продажу неякісних бронежилетів за завищеними цінами. Внаслідок цього було звільнено декілька ключових чиновників Міністерства оборони України; у одного із них знайшли схованку з сотнями тисяч доларів. Також були розпочаті кримінальні провадження.

Фото: EPA/UPG

Офіційні представники США і НАТО заявляють, що ймовірні зловживання не пов’язані з мільярдними обсягами прямих поставок зброї і боєприпасів, які Україна отримала від Заходу. Дійсно, найкращий доказ ефективного використання західної військової допомоги є ситуація на полі бою, де українські війська досягли успіху.

Крім того, реакція української влади на звинувачення в шахрайстві та можливій корупції була дуже розсудливою. Особи, які були безпосередньо відповідальними за підозрілі контракти, подали у відставку. Також були розпочаті кримінальні провадження. Більше того, Міністерство оборони і Парламент швидко знайшли золоту середину між секретністю та підзвітністю у сфері закупівель під час війни.

Втім, попри всі ці факти, невелика група завзятих антикорупційних активістів і журналістів – жоден із яких не має безпосереднього досвіду роботи у секторі національної безпеки чи військово-промисловому комплексі – закликала до відставки чи звільнення репутабельного Резнікова.

Звичайно, будь-яка корупція і завищення цін заслуговує на розслідування і покарання – особливо в країні, де кожен вкрадений долар послаблює військові спроможності. Проте, враховуючи масштаби бюджету воєнного часу, де витрати на війну складають левову частку, важливо усвідомлювати, що подібні інциденти швидше за все є неминучими – навіть за наявності найкращих систем контролю і аудиту.

Це твердження є тим більш актуальним з огляду на ситуацію, в якій опинилась Україна в перші місяці року, коли російські війська стрімко просувались вперед, оскільки у той небезпечний час пріоритетом була швидка закупівля доступних запасів на тлі збільшення кількості бійців ЗСУ, Нацгвардії та тероборони.

У 1982 році, на початку президентства Рональда Рейгана і нарощування військової потуги США на противагу радянській загрозі, відомий мислитель-стратег Едвард Люттвак (чиї нещодавно озвучені погляди на війну з Росією не були добре сприйняті українцями) опублікував важливу статтю під назвою "Чому нам потрібно більше марнотратства, шахрайства і зловживань у Пентагоні".

За провокативною назвою статті Люттвака стояла досить прозаїчна думка: США потребують набагато більшого оборонного бюджету, і в такому збільшеному бюджеті неминуче виникатиме марнотратство, періодичне шахрайство і неефективне управління. Люттвак також стверджував, що важливо навчитись реагувати на подібні системні збої та мінімізувати їх, розуміючи при цьому, що вони неминучі і не повинні заважати створенню потужної армії, побудованої на інноваціях.

Він також застеріг від надмірного цивільного мікроменеджменту і контролю: "Якщо ціною мудрої стратегії, кращих підходів до роботи і більш винахідливої тактики є нехтування мікроменеджметном, то так тому і бути".

Аргумент Люттвака має важливе значення для України, яка зараз перебуває у стані екзистенціальної війни з Росією президента Володимира Путіна.

Фото: eznikovoleksii.medium.com

На тлі нинішніх звинувачень як українське суспільство, так і західні друзі України мають усвідомлювати, що в військових системах контролю час від часу відбуватимуться збої. І ці збої слід розглядати як нормальне явище для будь-якої армії, що швидко розбудовується і намагається впоратись з викликами воєнного часу.

Безумовно, подібні збої повинні мати наслідком вдосконалення систем контролю і покарання винних у корупції. Однак вони не повинні призводити до полювання на відьом, яке може змарнувати вкрай ефективне керівництво українського безпекового сектору.

Епізодичні невдачі Міністерства оборони слід розсудливо зіставити з вражаючим списком досягнень Резнікова. За винятком Президента України Володимира Зеленського, Резніков став найефективнішим переговорником щодо отримання західної військової допомоги, а його переконливі аргументи завоювали довіру західних союзників.

Україні слід змінювати коней на переправі лише за дуже виняткових обставин. Наскільки нам відомо, такі обставини наразі відсутні.