Резніков зустрівся із Генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем

Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч із делегацію прибув у Київ.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Делегація інспекторів США позитивно відзначила перші результати впровадження Міністерством оборони України логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн-партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги. Обговорили подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції”, - повідомив Резніков.

Він додав, що партнери України впевнились - все озброєння і обладнання, яке доставляються із США у відповідній кількості, ефективно застосовується українськими захисниками.

Резніков запевнив, що Україна та партнери досягли транспаретності всіх без виключення процесів і продовжують її дотримуватись. А питанню постачання зброї та її обліку приділяється дуже прискіплива увага в Міноборони та ЗСУ.

Нагадаємо, за словами заступниці держсекретаря з політичних питань Державного департаменту США Вікторії Нуланд, цього тижня в Україні працюють аудитори зі США разом з представниками Світового банку і експертами-консультантами. Вони перевіряють цільовість використання фінансової та безпекової допомоги американців.