Росія атакувала Запоріжжя, вдарила по об‘єктах інфраструктури (оновлення)

Ввечері 27 січня Росія вдарила по Запоріжжю.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях!", - йдеться в повідомленні.

Оновлення 21.58. Згодом Куртєв повідомив, що загарбники атакували декілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа.

Наразі відомо про одного постраждалого, його госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні рашисти обстріляли Херсон і його передмістя. Загинули двоє осіб, декількох госпіталізували з тяжкими травмами.