Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Запоріжжя, вдарила по об‘єктах інфраструктури (оновлення)

Влада міста закликала жителів перебувати в укриттях.

Росія атакувала Запоріжжя, вдарила по об‘єктах інфраструктури (оновлення)
Фото: EPA/UPG

Ввечері 27 січня Росія вдарила по Запоріжжю.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях!", - йдеться в повідомленні.

Оновлення 21.58. Згодом Куртєв повідомив, що загарбники атакували декілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа. 

Наразі відомо про одного постраждалого, його госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні рашисти обстріляли Херсон і його передмістя. Загинули двоє осіб, декількох госпіталізували з тяжкими травмами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також