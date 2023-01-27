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Ціллю російських обстрілів 26 січня була високовольтна інфраструктура, - Шмигаль

Це вже 13 атака на енергосистему нашої держави.

Ціллю російських обстрілів 26 січня була високовольтна інфраструктура, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Ціллю російських окупантів під час масованої атаки 26 січна була високовольтна інфраструктура України.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це вже 13 атака на енергосистему. Під час обстрілів були влучання у п’ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах.

Шмигаль зазначив, що цього тижня під час засідання так званого енергетичного "Рамштайну" вдалося домовитись про збільшення допомоги енергосистемі України.

Нагадаємо, за інформацією Укренерго, через масований обстріл Росії 26 січня постраждало декілька магістральних підстанцій.

У ДТЕК повідомили, що на Одещині все ще складна ситуація зі світлом, роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.

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