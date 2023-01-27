Донецька обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактами нових обстрілів Донеччини.

Як повідомляє пресслужба установи, 27 січня окупаційні війська Росії завдали ударів із реактивних систем залпового вогню по Бахмуту, Часовому Яру та с. Парасковіївка Бахмутського району.

"Внаслідок обстрілів 55-річний чоловік загинув. Ще четверо громадян, у тому числі двоє співробітників ДСНС, які виконували свої службові обов’язки, отримали осколкові поранення. Через потужні атаки окупантів у багатоквартирних будинках вибиті вікна, шибки, розтрощені двері і понівечені балкони", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Зазнали пошкоджень і руйнувань приватні домогосподарства, транспортні засоби та інші об’єкти.

Нагадаємо, вранці 27 січня росіяни вдарили по місту Часів Яр Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, адміністративна будівля, автомобілі. Є загиблі і поранені.