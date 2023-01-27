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В Україні формуються перші у світі ударні роти безпілотників, – Міноборони

Створення ударних рот БПЛА ухвалив Валерий Залужний.

В Україні формуються перші у світі ударні роти безпілотників, – Міноборони
Фото: Міноборони у Telеgram

Міністерство оборони України, Генштаб ЗСУ та Держспецзв’язку створили Координаційний штаб для реалізації проєкту по створенню ударних рот безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство оборони України.

Зазначається, що створення ударних рот безпілотників ухвалив на Ставці головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний.

“Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках”, – йдеться у повідомленні.

Головний партнер з навчання ударних рот – військова школа “Боривітер”.

 

Нагадаємо, в Україну прибули “ловці шахедів”, що захищатимуть енергетичні об‘єкти від російських дронів.

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