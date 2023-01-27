До України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою, – Бріджит Брінк

Вони прибули з метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні.

До України прибули інспектори для перевірки належного використання допомоги, яку Сполучені Штати надають Києву коштом американських платників податків.

Про це повідомила у Twitter пані посол США Бріджит Брінк.

"Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні. Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами заступниці держсекретаря з політичних питань Державного департаменту США Вікторії Нуланд, цього тижня в Україні працюють аудитори зі США разом з представниками Світового банку і експертами-консультантами. Вони перевіряють цільовість використання фінансової та безпекової допомоги американців.