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Аудитори зі США перевіряють у Києві надану американцями допомогу

Перевіряється чи “допомога або зброя не перенаправляються”.

Аудитори зі США перевіряють у Києві надану американцями допомогу
Фото: Макс Левин

Цього тижня в Києві працюють аудитори зі США разом з представниками Світового банку і експертами-консультантами, які перевіряють за цільовістю використання фінансової та безпекової допомоги американців. 

Про це пише CNN з посиланням на заступницю держсекретаря з політичних питань Державного департаменту Сполучених Штатів Вікторію Нуланд.

Нуланд підкреслила, що перевіряється чи “допомога або зброя не перенаправляються”.

“Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні”, – сказала Нуланд на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату.

Її коментарі прозвучали на тлі заяв конгресменів-республіканців щодо необхідності додаткового нагляду, коли йдеться про підтримку США України. Адміністрація у відповідь заявила про контроль ситуації.

Зазначимо, аудитори прибули до української столиці тоді, коли президент США Байден оголосив про надання танків Abrams. А минулого тижня Пентагон оприлюднив пакет безпекової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів, включно з броньованими машинами Stryker і бойовими автомобілями Bradley.

Нагадаємо, речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що нещодавні корупційні скандали в Україні, які, зокрема, призвели до відставки заступника міністра оборони, не стосувалися допомоги США.

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